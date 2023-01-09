А вдруг коньки примерзли бы ко льду? В Челябинске из-за мороза закрыли катки

Челябинцам придется подождать потепления, чтобы прокатиться на коньках
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске в понедельник 9 января прекратили работу крупные катки под открытым небом. Закрыты каток в парке имени Терешковой, ледовая площадка в горсаду имени Пушкина и каток в парке имени Гагарина.
Как пояснили в администрации Челябинска, любителей коньков не пускают на лед из-за низкой температуры воздуха. С утра в городе держится температура -26 градусов.
Катание в парке Гагарина заранее отменили и на 10 января (по прогнозу метеорологов, вторник тоже будет морозным).
Напомним, из-за сильного холода отменили уроки в школах и даже приостановили вывоз снега с улиц.
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