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НовостиОбщество9 января 2023 7:07

А вдруг коньки примерзли бы ко льду? В Челябинске из-за мороза закрыли катки

В Челябинске из-за мороза закрыли катки
Елена КОЛЧИНА
Челябинцам придется подождать потепления, чтобы прокатиться на коньках

Челябинцам придется подождать потепления, чтобы прокатиться на коньках

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в понедельник 9 января прекратили работу крупные катки под открытым небом. Закрыты каток в парке имени Терешковой, ледовая площадка в горсаду имени Пушкина и каток в парке имени Гагарина.

Как пояснили в администрации Челябинска, любителей коньков не пускают на лед из-за низкой температуры воздуха. С утра в городе держится температура -26 градусов.

Катание в парке Гагарина заранее отменили и на 10 января (по прогнозу метеорологов, вторник тоже будет морозным).

Напомним, из-за сильного холода отменили уроки в школах и даже приостановили вывоз снега с улиц.

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