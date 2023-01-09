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НовостиПроисшествия9 января 2023 8:00

В шаге от пропасти: в Челябинске легковушка после аварии свесилась с моста

В Челябинске легковушка после аварии свесилась с моста
Олег КОСТЕНКО
Машину удержали обломки ограждения. Фото: Типичный Челябинск / vk.com

Машину удержали обломки ограждения. Фото: Типичный Челябинск / vk.com

В Металлургическом районе Челябинска утром 9 января 55-летний водитель «Лады Гранты» оказался буквально в шаге от пропасти. Проезжая по автомобильному мосту, напротив дома 1-в на улице Промышленной мужчина не справился с управлением авто и протаранил ограждение. Передняя часть легковушки зависла в нескольких метрах над землей.

– Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства ДТП. Пострадавших нет, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города Челябинска.

Ранее на автодороге Челябинск-Москва сломался автобус с 10 пассажирами. У машины отказала тормозная система. Для починки потребовалось более 2 часов и помощь сотрудников ДПС.

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