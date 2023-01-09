В Челябинске два трамвая за утро сошли с рельсов на одном и том же месте

Рабочие хладнокровно стояли на месте, когда вагон не удержался на рельсах. Фото: Интерсвязь

В Челябинске утром 9 января случилось две одинаковых аварии с трамваями. На пересечении улиц Российской и Труда сошел с рельсов сперва один двухвагонный трамвайный состав, а затем второй.

Первая авария произошла в 6:13 со сцепкой из старых вагонов. К 9:10 удалось поставить трамвай обратно на рельсы и возобновить движение. Но уже в 9:24 произошла вторая авария — уже с новыми вагонами. Движение трамваев вновь остановилось на два с лишним часа.

В обоих случаях отрывались и вылетали за пределы путей задние вагоны. Происшествия сняла на видео камера наружного наблюдения. Сорвавшийся трамвай в 9:24 чудом не задел троих рабочих, которые перед аварией расчищали снег на перекрестке.

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