В Челябинской области грузовик выехал на встречную полосу и расплющил легковушку

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Жуткая авария случилась после полудня 9 января на трассе М-5 в Челябинской области. На 1589-м километре дороги, в Ашинском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель фуры МАЗ обгонял ехавшую впереди машину и вырулил на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с Chevrolet Lanos.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Передняя часть иномарки превратилась в груду искореженного металла. 47-летняя пассажирка Chevrolet погибла на месте ДТП, 50-летнего водителя легковой машины с тяжелыми травмами увезли в больницу. 58-летний водитель МАЗа не пострадал.

Разбитые автомобили перегородили часть трассы, на участке сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Напомним, недалеко от места ДТП сломался автобус с 10 пассажирами. В это время на улице было -36 градусов.

А в Челябинске 9 января дважды за утро на одном и том же перекрестке сходили с рельсов трамваи.

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