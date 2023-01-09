62,2 млрд на бесплатную медпомощь: в Челябинской области вырос бюджет ТФОМС

44% - медпомощь в круглосуточном стационаре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Челябинской области бюджет территориального фонда ОМС вырос на 10%. Доходная часть составит 62,2 млрд рублей. Более 97% из этой суммы – субвенция федерального фонда.

Из этой суммы 61 млрд рублей направят на оплату медицинской помощи, которую оказывают бесплатно по полису ОМС. Наиболее затратным оказалось оказание медпомощи в круглосуточном стационаре.

Часть средств направят на приобретение и ремонт медицинского оборудование и обучению сотрудников. А также на оказание медицинской помощи в других субъектах России.

– В 2024 - 2025 годах доходы бюджета фонда запланированы в размере 66,6 и 70,2 млрд. рублей соответственно, – сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

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