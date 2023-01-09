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НовостиОбщество9 января 2023 9:19

Ледовый городок в центре Челябинска посетили 100 тысяч человек

Выступления аниматоров оказались не самым популярным элементом зимних развлечений
Елена КОЛЧИНА
Челябинцы гуляли на площади даже в мороз

Челябинцы гуляли на площади даже в мороз

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 31 декабря по 8 января в главном челябинском ледовом городке на площади Революции побывали 100 тыс. человек. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Большинству посетителей интересно было прокатиться с горки или посмотреть ледяные скульптуры. В городке каждый день устраивали театрализованные развлекательные программы. Их, по словам Сергея Авдеева, посмотрели 15 тыс. человек.

Напомним, с окончанием новогодних каникул в Челябинске закрыли катки. Правда, не навсегда. Катание приостановили на один-два дня из-за сильного мороза.

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