Ледовый городок в центре Челябинска посетили 100 тысяч человек

Челябинцы гуляли на площади даже в мороз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 31 декабря по 8 января в главном челябинском ледовом городке на площади Революции побывали 100 тыс. человек. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Большинству посетителей интересно было прокатиться с горки или посмотреть ледяные скульптуры. В городке каждый день устраивали театрализованные развлекательные программы. Их, по словам Сергея Авдеева, посмотрели 15 тыс. человек.

Напомним, с окончанием новогодних каникул в Челябинске закрыли катки. Правда, не навсегда. Катание приостановили на один-два дня из-за сильного мороза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru