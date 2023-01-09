В Металлургическом районе Челябинска открылся новый 25-метровый бассейн

В Челябинске начала работать вторая 25-метровая ванна бассейна «Строитель». Фото Минспорт Челябинской области

Вторая очередь челябинского бассейна «Строитель» начнет работать сразу после новогодних праздников. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) сообщил министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб. И слова не разошлись с делом. В дирекции бассейна «Строитель» рассказали, что уже с завтрашнего дня, 10 января, новая 25-метровая ванна с шестью дорожками откроется. Отметим, что здесь будут заниматься только спортсмены.

Напомним, сам бассейн был открыт после реконструкции в 2006 году, а пристрой к нему и новую 25-метровую ванну начали строить в 2020-ом. Сначала планировали сдать объект в конце 2021-го. Но проект дорабатывался, и поэтому сроки затянулись.

По словам Александра Гриба новая ванна позволит разгрузить основную 50-метровую, где также занимаются оздоровительные группы, владельцы абонементов и те, кто покупает билеты на сеансы свободного плавания. Новая ванна будет отдана для тренировок спортсменов. Открытие нового бассейна даст возможность проводить здесь всероссийские и международные соревнования по плаванию и прыжкам в воду (наличие второй ванны – одно из условия проведения крупных турниров). И уже в ближайшее время Челябинская область подаст заявку на проведение чемпионата России по плаванию.

Сегодня в «Строителе», кроме основной 50-метровой, есть 25-ти и 15-метровые ванны с небольшой глубиной для групп начальной подготовки. В день бассейне бывает около 1500 посещений, а в спортивных секциях занимается более 3500 человек. Поэтому и было принято решение расширять площади (площадь нового бассейна составляет около двух тысяч квадратных метров). В новом корпусе также есть свои раздевалки, фильтрация воды, отдельный игровой зал. Предусмотрены и все условия для инвалидов: лифт в воду, широкие душевые, туалеты и коридоры. Новая чаша сможет принять до 90 человек в час.

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