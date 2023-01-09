В Челябинске третий за день трамвай сошел с рельсов

Фото: Интерсвязь

В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской сошел с рельсов трамвай. Авария случилась в 14:33. Новый вагон потерял контакт с путями, совершая поворот.

Люди не пострадали, но трамвайное движение в сторону центра оказалось заблокировано на час.

Примечательно, что это уже третья за день авария с трамваем. Ранее вагоны дважды подряд сходили с рельсов на перекрестке улиц Труда и Российской.

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