В Челябинске третий за день трамвай сошел с рельсов

Фото: Интерсвязь
В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской сошел с рельсов трамвай. Авария случилась в 14:33. Новый вагон потерял контакт с путями, совершая поворот.
Люди не пострадали, но трамвайное движение в сторону центра оказалось заблокировано на час.
Примечательно, что это уже третья за день авария с трамваем. Ранее вагоны дважды подряд сходили с рельсов на перекрестке улиц Труда и Российской.
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