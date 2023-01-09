Замминистра обороны РФ подарил трехлетнему мальчику из Челябинска электромобиль

Мальчику вручили детский электромобиль во время экскурсии. Фото: Минобороны РФ

Заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко в рамках акции «Елка Желаний» исполнил мечту трехлетнего мальчика из Челябинска. Диме, чей отец сейчас находится в зоне проведения СВО, подарили детский электромобиль.

Для мальчика также провели экскурсию в Челябинском высшем военном авиационном краснознаменном училище штурманов (ЧВВАКУШ). Он побывал в музее учебного заведения, где узнал об истории отечественной военной авиации и создании штурманской службы. Диме даже позволили посидеть в кабине реактивных самолетов.

— Особый интерес у мальчика вызвала коллекция авиационных головных уборов. Дима смог померить все, от пилотки образца Великой Отечественной войны до защитных шлемов современных летчиков, — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

На память о посещении музея местные курсанты подарили мальчику модель самолета МиГ-31, которую они собрали своими руками.

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