В Челябинске продолжается набор в секцию киберспорта. Фото Челябинского отделения ФКС России

В декабре 2022 года в горспортуправлении Челябинска сообщили о том, что на базе муниципальной «Спортивной школы ЧТЗ» в новом году откроется отделение компьютерного спорта. А одним из главных условий приема станут тесты по физподготовке.

С начала января начался набор на новое отделение. 12 января пройдет вступительное тестирование детей по общефизической подготовке. В тестирование входят упражнения на быстроту, силу выносливость, гибкость и координацию (федеральный стандарт по виду спорта «компьютерный спорт»).

В горспортуправлении рассказали, что с юными киберспортсменами (80 обучающихся) будут работать два тренера. А сами занятия будут проходить в ультрасовременном киберклассе Института спорта, туризма и сервиса, в здании учебно-спортивного комплекса ЮУрГУ. Так, для занятий здесь подготовлено 10 мест (две команды по пять игроков), а место тренера оснащено двумя мониторами и интерактивной панелью. Стоимость одного рабочего места оценивается в 150 тысяч рублей.

В ЮУрГУ рассказали, что всех соискателей зачисления в спортивную школу ждут на вступительном тестировании по общефизической подготовке 12 января 2023 года в манеже университета по адресу ул. Сони Кривой, 60 (начало в 13.00). Вся дополнительная информация по телефону 8-902-891-8000. Занятия бесплатные.

Кстати, о планах по открытию специализированных отделений школ по киберспорту было заявлено во время проведения в Челябинске в мае 2021 года чемпионата России по компьютерному спорту.

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