В Челябинской области будут судить мужчину за контрабанду анаболических стероидов

Обвиняемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Магнитогорска в Челябинской области будут судить за контрабанду анаболических стероидов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый трижды заказал анаболические стероиды из-за рубежа. Посылки ему отправляли транспортной компанией. В один из походов в пункт выдачи мужчину задержали силовики. В ходе проверки у него не нашли разрешительных документов на использование стероидов.

Магнитогорец планировал с помощью анаболиков наращивать мышечную массу. Однако теперь ему предстоит ответить по статье о контрабанде сильнодействующих веществ (ч.1 ст.226.1 УК РФ). Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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