В Челябинске на месте закрывшегося пивзавода сделают производство замороженных супов

Фото: Минпром Челябинской области

Златоустовская компания «ГлавОбедСервис» расширяется и займется выпуском своих готовых блюд в Челябинске. Открыть производство планируется в 2023 году на месте бывшего пивного завода «Балтика». Об этом сообщает Hornews.com со ссылкой на региональный Минпром.

Компания за последние несколько месяцев внесла изменения при выпуске своих готовых блюд. Она поменяла внешний вид коробки товара и отказалась от автоматической линии упаковки. Как рассказал менеджер проектов ООО «ГлавОбедСервис» Виталий Орда, челябинское производство создавалось с учетом всех последних нововведений.

— Казалось бы, уход от автоматизации к ручному труду – это не хорошо, но только не для нас. В итоге время протекания процесса уменьшилось на 2 часа, а предприятию удалось сэкономить около двух миллионов рублей, — рассказал Виталий Орда.

Оптимизировать работу компании помогло участие в национальном проекте «Производительность труда» и Региональный центр компетенций. Специалист подсказал, с чего следует начать, а также что необходимо поменять или переместить. В результате выработка в Златоусте увеличилась, а на заводе в Челябинске смогут уже не допустить старых ошибок.

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