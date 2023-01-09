Алексей Текслер подвел итоги работы челябинских служб на новогодних праздников

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое в 2023 году аппаратное совещание с правительством региона. Как пишет издание «ФедералПресс», особое внимание глава региона уделил работе коммунальщиков и дорожных служб.

— В целом по региону коммунальные и экстренные службы справились со своими задачами, не допустив возникновения нештатных ситуаций, угрозы жизни и здоровью жителей области, — пишет издание со ссылкой на пресс-службу правительства.

В то же время, глава региона отметил, что дорожные службы не достаточно хорошо справились со своей работой в Фершемпенуазе, где жители жаловались на неубранные от снега улицы.

Также глава региона рассказал о том, что сейчас в Бакале работают сотрудники минстроя, прокуратуры и следственного комитета. На каникулах в городе из-за проблем с городским коллектором и системой водоотведения стоки вышли на улицы.

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