В управлении делами губернатора Челябинской области пройдет проверка

Проверка намечена на первую половину 2023 года. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Главное контрольное управление Челябинской области проведут проверку управления делами губернатора и правительства региона. Информация об этом появилась в плане проверок ведомства на 2023 год.

— В управлении делами губернатора и правительства Челябинской области пройдет проверка осуществления расходов на обеспечения выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности, — указано в документе.

Кроме того, будет проверено исполнение полномочий по администрированию доходов и дефицита бюджета и осуществление бюджетных инвестиций.

Ранее губернатор Алексей Текслер провел первое в 2023 году аппаратное совещание с правительством региона. Особое внимание глава региона уделил работе коммунальщиков и дорожных служб.

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