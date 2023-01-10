В челябинских трамваях появится система распознавания лиц

Система будет работать на российских комплектующих. Фото: миндортранс Челябинской области

На трамваях Усть-Катавского вагоностроительного завода может появиться система для распознавания лиц. Как рассказал ТАСС генидиректор производства Роман Новиков, ее разработка может начаться уже скоро.

— Думаю, что это следующий этап нашей разработки, технически мы уже можем это реализовать, тут нет никакой проблемы. Уже существует бесконтактная оплата, на каждом трамвае установлены специальные валидаторы, чтобы можно было оплатить проезд, — объяснил Новиков.

Кроме того, Новиков отметил, что систему будут создавать на основе российских технологий. Сейчас на производстве активно идет переход с импортных деталей на отечественные.

Правда, Челябинску скорее требуется ремонт трамвайных путей. Только за вчера, 9 января, с путей сошло три вагона. Два из них — на одном перекрестке.

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