Морозы уйдут из Челябинской области к концу недели

Морозы задержатся еще на два дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аномальные морозы в Челябинской области уйдут из региона к концу этой недели. Как указано в прогнозе регионального гидрометцентра, уже в четверг в регионе потеплеет до −15 градусов.

— С 10 по 13 января в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура сегодня, 10 января, в горах и низинах области может упасть до −29, — уточнили синоптики.

При этом ночью пока будет холодно. Так, сегодня ночью, 10 января, в низинах столбики термометра упали до −40 градусов. Потеплееет также в четверг, 13 января — тогда температура поднимается до −22.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает оцениваться как эпидемическая. Показатель эпидпорога среди взрослого населения превышен на 45,6 процентов.

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