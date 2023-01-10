Морозы уйдут из Челябинской области к концу недели

Морозы задержатся еще на два дня
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Аномальные морозы в Челябинской области уйдут из региона к концу этой недели. Как указано в прогнозе регионального гидрометцентра, уже в четверг в регионе потеплеет до −15 градусов.
— С 10 по 13 января в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура сегодня, 10 января, в горах и низинах области может упасть до −29, — уточнили синоптики.
При этом ночью пока будет холодно. Так, сегодня ночью, 10 января, в низинах столбики термометра упали до −40 градусов. Потеплееет также в четверг, 13 января — тогда температура поднимается до −22.
Ранее стало известно, что в Челябинской области ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает оцениваться как эпидемическая. Показатель эпидпорога среди взрослого населения превышен на 45,6 процентов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru