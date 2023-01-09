Второй день дома: отмена занятий в Челябинске 10 января

Занятия отменяют второй день подряд Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске второй день подряд отменяют занятия для всех школьников. Как рассказали в пресс-службе единой дежурно-диспетчерской службы города, дома останутся ученики всех классов и смен.

— Сегодня, 10 января, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах г. Челябинска с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены, — объяснили в ЕДДС.

Это уже второй день, когда в Челябинске все школьники остаются дома. Температура утром, 10 января, будет достигать −28 градусов, но это будет ощущаться холоднее из-за ветра. Вероятно, из-за морозов впервые предупреждение появилось не перед началом занятий.

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