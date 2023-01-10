Второй город Челябинской области отменил занятия для всех школьников

Школы могут перевести занятия в дистанционный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Магнитогорские школьники, вслед за челябинскими, также сегодня останутся дома. Городские власти из-за непогоды в регионе решили отменить занятия 10 января для учеников всех классов и смен.

— Сегодня, 10 января, отменены занятия для обучающихся 1-11 классов в первую и вторую смены. Если показания на термометре по месту проживания ученика отличаются от показаний погоды, указанных в СМИ, то родители школьника самостоятельно принимают решение: отправить ребенка в школу в этот день или нет, — объяснили в мэрии Магнитогорска.

При этом в администрации напоминают, что школы могут перевести занятия в дистанционный режим. Соответствующее решение каждое образовательное учреждение принимает индивидуально.

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