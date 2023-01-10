Челябинск вошел в пятерку лучших городов с высокой финансовой грамотностью

Челябинцы лучше всех распознают финансовые мошенничества Фото: Даниил ОПАРИН

Челябинск вошел в пятерку лучших российских городов, где жители обладают финансовой грамотностью. Как пишут «Известия» с ссылкой на исследование, оценивались различные навыки по ведению бюджета.

— В Челябинске — высокий уровень навыка распознавания финансовых мошенничеств (88%), — уточняют эксперты в исследовании.

Всего в рейтинге 37 городов. Челябинск расположился на пятом месте. Лучше всего дела обстоят в Волгограде, Перми, Ульяновске, Новокузнецке.

Ранее стало известно, что златоустовская компания «ГлавОбедСервис» займется выпуском своих готовых блюд в Челябинске. Открыть производство планируется в 2023 году на месте бывшего пивного завода «Балтика».

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