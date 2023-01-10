В Челябинской области из санатория пропал подросток

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74

В Челябинской области разыскивают 17-летнего Олега Логачева. Юноша пропал еще 18 декабря. Он ушел из детского санатория «Солнышко» в селе Кузнецком Аргаяшского района. С тех пор местонахождение подростка неизвестно, хотя занятые поиском волонтеры не исключают, что Олег может сейчас быть в Челябинске.

Пропавший худощавого телосложения, его рост примерно 160-165 сантиметров. У мальчика длинные светлые волосы. В день исчезновения он был одет в черные брюки и ботинки, черную шапку и желтую куртку с черными рукавами

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить в любой отдел полиции, либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по телефонам +7-909-073-90-57, +7-982-343-79-93.

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