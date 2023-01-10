Продолжается набор желающих в танцевальный спектакль L'amore

Танцевальный спектакль L’amore - это совместный проект танцевального клуба GallaDance Riverside и лаборатории творческих экспериментов Chel_teatr. Новоиспеченных артистов ждут участие в массовых сценах, постановка двух масштабных танцевальных номеров, сценические тренинги, работа с режиссёром театра Тамаза Гачечиладзе, масса полезных знакомств, новых друзей и впечатлений, фото и видео на память. 2 месяца погружения стоят 10 900 рублей.

Спектакль поставят 28 февраля на зал вместимостью 500 человек. Первый тренинг по актёрскому мастерству состоится уже 11 января, а после - танцевальные репетиции. Этот проект воплотит сразу две мечты: театр и профессиональные танцы.

Выйдите на свет софитов, почувствуйте себя в роли настоящего актера или актрисы. Получите незабываемый опыт и ни с чем не сравнимое удовольствие. Для кастинга нужно заполнить анкету участника. Подробнее по условиям - к Виктории: 8 951 234-80-56.