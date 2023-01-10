Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье10 января 2023 4:33

В Челябинской области 24 человека за день заболели коронавирусом

Среди них ни одного школьника
Елена КОЛЧИНА
За сутки выписали 40 выздоровевших после Covid-19 южноуральцев

За сутки выписали 40 выздоровевших после Covid-19 южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 24 новых случая коронавируса — на один больше, чем накануне. Среди новых инфицированных ни одного школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения к 10 января, лечиться от Covid-19 продолжают 790 южноуральцев. За сутки от коронавируса умер один пациент.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 396 652 жителей Челябинской области.

Между тем в регионе продолжается эпидемия гриппа и других ОРВИ. Эпидпорог среди взрослых превышен на 46%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru