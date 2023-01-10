В Челябинской области 24 человека за день заболели коронавирусом

За сутки выписали 40 выздоровевших после Covid-19 южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 24 новых случая коронавируса — на один больше, чем накануне. Среди новых инфицированных ни одного школьника.
По данным регионального министерства здравоохранения к 10 января, лечиться от Covid-19 продолжают 790 южноуральцев. За сутки от коронавируса умер один пациент.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 396 652 жителей Челябинской области.
Между тем в регионе продолжается эпидемия гриппа и других ОРВИ. Эпидпорог среди взрослых превышен на 46%.
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