В Челябинской области 24 человека за день заболели коронавирусом

За сутки выписали 40 выздоровевших после Covid-19 южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 24 новых случая коронавируса — на один больше, чем накануне. Среди новых инфицированных ни одного школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения к 10 января, лечиться от Covid-19 продолжают 790 южноуральцев. За сутки от коронавируса умер один пациент.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 396 652 жителей Челябинской области.

Между тем в регионе продолжается эпидемия гриппа и других ОРВИ. Эпидпорог среди взрослых превышен на 46%.

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