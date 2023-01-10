В Магнитогорске 17-летняя девушка умерла, приняв лекарство

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске спасателям пришлось взломать дверь в квартиру, чтобы добраться до оставшейся внутри 17-летней девушки. Помочь просили близкие юной горожанки.

— По имеющимся данным, девушка приняла смертельную дозу лекарственных препаратов, — сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Инцидент произошел поздним вечером 9 января. Спасатели вскрыли металлическую входную дверь и впустили в квартиру сотрудников скорой помощи. Медики попытались реанимировать девушку, но их усилия не дали результата.

Ранее в Челябинске восемь человек попали в больницу с гепатитом А после того, как пообедали в кафе.

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