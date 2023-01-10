Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 января 2023 5:11

В Магнитогорске 17-летняя девушка умерла, приняв лекарство

Спасатели и врачи пытались ее спасти, но было поздно
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске спасателям пришлось взломать дверь в квартиру, чтобы добраться до оставшейся внутри 17-летней девушки. Помочь просили близкие юной горожанки.

— По имеющимся данным, девушка приняла смертельную дозу лекарственных препаратов, — сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Инцидент произошел поздним вечером 9 января. Спасатели вскрыли металлическую входную дверь и впустили в квартиру сотрудников скорой помощи. Медики попытались реанимировать девушку, но их усилия не дали результата.

Ранее в Челябинске восемь человек попали в больницу с гепатитом А после того, как пообедали в кафе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru