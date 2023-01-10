Второй форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства Челябинской области соберет 500 участников: регистрация открыта

Первый форум собрал 500 педагогов допобразования в сфере искусства из 32 населеленных пунктов области

Детский благотворительный фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского приглашает педагогов дополнительного образования в сфере искусства на второй областной форум, который состоится 28-29 января 2023 года в отеле Radisson Blu в Челябинске. Регистрация открыта, участие бесплатное, количество мест ограничено.

Событие, которое так ожидает профессиональное сообщество, соберет около 500 участников со всей Челябинской области, в том числе, педагогов, студентов вузов по направлению «Дополнительное образование», руководителей учреждений культуры Южного Урала. Спикерами площадки станут ведущие федеральные и региональные эксперты, деятели искусства и культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары, Челябинска. Коллеги обсудят основные тренды педагогики в различных сферах искусства, ее методики, специфику воспитания творческих детей. Одна из ключевых тем форума, которую обсудят педагоги – «Востребованные творческие компетенции и актуальные форматы воплощения креативных идей».

Напомним, детский фонд «Андрюша» впервые организовал форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства Челябинской области» в январе 2022 года. Проект вызвал очень большой интерес со стороны педагогов и общественности. Число участников форума в 2,5 раза превысило ожидаемое количество. Педагоги приехали из 32 населенных пунктов Челябинской области, чтобы обменяться опытом с экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Феодосии. 24 выдающихся мастера, деятели культуры и искусства федерального масштаба, преподаватели ведущих творческих вузов России делились успешными методиками своей работы.

«Форум — знаковое событие для нашего региона, который славится очень сильной системой дополнительного образования. Это подтверждается успехами наших детей, которые проявляют свои таланты и способности буквально во всех направлениях системы дополнительного образования. Многие эти успехи были бы невозможны без серьезной поддержки некоммерческого сектора, который всё активнее помогает организационно и финансово развитию наших детей», — отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

«С момента своего образования наш фонд ставил поддержку педагогов одним из приоритетных направлений деятельности. И за 13 лет мы утвердились в этой стратегии. Содействие серьезному и глубокому профессиональному общению, осознанию значимости труда педагогов, моральная поддержка — вот над чем необходимо работать. Педагоги должны иметь возможность активно делиться опытом, наработками, достижениями, получать новые знания и рекомендации от мастеров федерального уровня, быть в курсе российских и мировых событий и в конечном итоге стать активными участниками процессов в сфере культуры», — рассказала директор фонда «Андрюша» член Общественной палаты Челябинской области Юлия Жаботинская. - Согласно проведенному опросу, участники первого форума единогласно высказались за ежегодный формат мероприятия. Многие из них не имели возможности повышать свое педагогическое профессиональное мастерство не просто годами, а десятилетиями. Понимаем, что ожидания от второго Форума очень высокие, поэтому обещаем привезти топовых экспертов по творческим направлениям в столицу Южного Урала».

28-29 января в областной центр приедут эксперты по следующим тематическим направлениям:

· «Вокально-музыкальное искусство» (академический, эстрадный, народный вокал)

· «Хореографическое искусство» (классический, современный и народный танец)

· «Актерское мастерство» (режиссура, работа с речью, пластика тела)

· «Изобразительное искусство»

· «Психологическое сопровождение в творческом воспитании детей»

В течение 2 дней одновременно на 7 площадках Форума будут идти практические, теоретические, методологические сессии и мастер-классы с экспертами по значимым вопросам для работников сферы дополнительного образования.

Среди экспертов форума:

- художественный руководитель и режиссер проекта "Большие и маленькие", куратор шоу «Большой балет» на телеканале Россия-Культура, хореограф, танцовщица, артистка балета, педагог по сценическому и современному танцу в ГИТИСе Софья Гайдукова;

- заслуженная артистка РФ, преподаватель кафедры академического пения ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, вокальный педагог Государственной академической симфонической капеллы России певица Татьяна Шарова;

- профессор кафедры культуры и искусства Московского гуманитарного университета, преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения МосГУ, педагог по вокалу команды Полины Гагариной проекта «Голос. Дети» певица Светлана Коротеева;

- доцент кафедры сольного пения Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, русская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Государственного академического Большого театра России (1992-2014гг), лауреат международных конкурсов Елена Околышева,

- художник, заведующий кафедрой графики, доцент кафедры графики Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Юрий Башкирцев,

- актер театра и кино, театральный педагог. выпускник Школы-Студии МХАТ (курс Р.Е. Козака и Д.В. Брусникина), генеральный директор Всероссийского фестивального движения «Лаборатория Творчества» Павел Ерлыков,

- пианистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов, педагог, автор программы Международной Творческой школы вокального и инструментального искусства Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова,

- заслуженный работник культуры Красноярского края, артист Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им.М.С.Годенко, балетмейстер, хореограф-постановщик, эксперт танцевальных проектов, член международного Совета по танцу ЮНЕСКО Андрей Кульманов,

- президент Ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала», тренер-медиатор, адвокат Наталья Коркина,

- педагог-психолог, старший преподаватель кафедры социальной психологии ЮУрГУ Ольга Пискунова и другие.

Проект получил высокую оценку фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и финансируется с использованием гранта губернатора Челябинской области при софинансировании фонда президентских грантов. Регистрация открыта на сайте forumchel.ru.

По вопросам регистрации и проживания для педагогов из других городов обращаться к организатору форума – ДБФ «Андрюша», andrusha-fond@mail.ru, (351) 775-45-40, 235-75-55.

Сюжеты о первом форуме:

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