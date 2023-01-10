В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за неработающей канализации

Зловонные стоки вышли на поверхность. Фото: vk.com/tekslerpomogi

Из-за аварийной канализации в Бакале Челябинской области возбудили уголовное дело.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области, дело расследуют по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ответственным сотрудникам коммунальных служб грозит штраф до 300 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, жаловаться на многочисленные аварии в системе канализации жители Бакала начали еще в декабре. В январе ситуация приобрела угрожающий характер. Бакальцы сообщают о затопленных стоками подвалах и текущих по улицам зловонных ручьях, невыносимой вони, проникающей в дома.

Проблем добавило то, что отвечающая за городскую канализацию компании «Водоотведение» сейчас находится в ожидании банкротства. В администрации Саткинского района заявили, что удалось устранить прорывы труб по 50 адресам, но жители Бакала продолжают жаловаться на аварии.

Расследовать коммунальную катастрофу ранее поручил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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