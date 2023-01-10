На кону для победителей фестиваля 100 тысяч рублей. Фото: Антон Черноусов

В Челябинске этой зимой пройдет уже традиционный фестиваль косплея. Любители костюмированного перевоплощения соберутся 18 февраля в ДК железнодорожников. Их персонажи предстанут в одиночных и групповых косплей-дефиле. Всего их запланировано 6.

Также участники фестиваля схлестнутся в трех конкурсах талантов. Будут соревноваться в вокале, танцах, рисунках и фото. Победители получат достойные подарки, обещают организаторы.

– На кону – более 100 тысяч рублей и крутые призы! Гран-при фестиваля составляет 15 тысяч рублей, – сообщают в группе фестиваля M.O.con.

Заявки на участие еще принимают. И уже продают билеты. Попасть зрителем на косплей-фестиваль можно за 600 рублей. Для детей до 12 лет вход бесплатный, но в обязательном сопровождении взрослого. Гостям костюмированного праздника будут также доступны тематические площадки: ярмарка и «Аллея мастеров».

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