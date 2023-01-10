Из-за мороза в Челябинске отменили пять рейсов междугородних автобусов

Статус вашего рейса можно уточнить в справочной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во вторник, 10 января, из-за продолжающихся аномальных морозов в Челябинске снова отменили автобусы. На этот раз всего пять рейсов — в Уфу, Ашу, а также в Казахстан (Рудный и Костанай) и еще один обратный рейс из Костаная. Напомним, днем ранее не выехало 16 автобусов.

— Решение об отмене принимается по сигналу от перевозчиков. Они сообщают, что автобус не завелся. Теплые гаражи есть не у всех, — сообщал ранее руководитель ООО «Организация пассажирских перевозок» Сергей Валеев.

Пассажиров стараются отправлять следующими рейсами других перевозчиков или транзитными автобусами. Можно оформить возврат денег. Уточнить статус вашего рейса можно на сайте автовокзалов av74.ru или в справочной: +7 (351) 778-62-42.

Ранее министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев посоветовал южноуральцам по возможности выбирать железнодорожный транспорт.

Кстати, за прошлый год со станций ЮУЖД отправлено почти 8 млн пассажиров (+12,5% к 2021 году): на поездах дальнего следования — более 2 млн (+25,5%), на электричках — 5,9 млн (+8,6%).

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