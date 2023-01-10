Правительство Челябинской области обжаловало арест 131 квартиры по делу о банкротстве АИР

Квартиры арестовали по требованию конкурсного управляющего Фото: Александр ГЛУЗ

Региональное министерство имущества и управление делами губернатора Челябинской области оспорили решение суда об аресте 131 квартиры. Апелляции приняли к рассмотрению. Разбирать их будут на судебном заседании 14 февраля.

— Жалобы поданы с соблюдением требований, — уточняется в определении восемнадцатого апелляционного арбитражного суда.

На 131 квартиру, принадлежащую управделами губернатора и правительства Челябинской области, наложили арест осенью 2022 года. Это стало обеспечительной мерой по делу о банкротстве «Агентства инвестиционного развития».

Большая часть спорных квартир находится в челябинском микрорайоне Белый хутор, но некоторые расположены в Тракторозаводском, Металлургическом и Курчатовском районах. Сейчас с недвижимостью запрещено проводить любые сделки.

Ранее всеми квартирами владело учрежденное областным министерством экономразвития «Агентство инвестиционного развития». В 2017 году оно по договору дарения передало жилье управделами губернатора.

Позже налоговая инспекция обнаружила за агентством многомиллионный долг. Как утверждают в ФНС, АИР в 2016-2017 годах необоснованно исключило из налогооблагаемой базы 1,5 млрд рублей бюджетной субсидии. Деньги выделяли на покупку ипотечных сертификатов.

Долг АИР превышает 400 млн рублей. В 2022 году агентство заявило о собственном банкротстве. Конкурсный управляющий, назначенный во время процедуры банкротства, оспорил сделки агентства и потребовал арестовать недвижимость.

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