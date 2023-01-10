Был алкоголь в крови: пожилые супруги найдены мертвыми в запертой квартире в Златоусте

Мертвые пенсионеры были заперты в своей квартире больше недели Фото: Олег ЗОЛОТО

В Златоусте Челябинской области обнаружили мертвыми 60-летних супругов. Пенсионеры умерли в своей квартире на проспекте 30-летия Победы, где их и нашли спасатели.

С 1 января они не отвечали на звонки, не подходили к дверям. Свет в квартире горел. Так продолжалось почти неделю. Вечером 9 января начали действовать радикально.

– При помощи слесарного инструмента спасатели обеспечили доступ в квартиру. После открытия железных входных дверей, закрытых на замок и на внутреннюю задвижку, оба супруга были обнаружены в квартире погибшими, – сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Причину и обстоятельства смерти выясняет Следственный комитет. Она не криминального характера. Это показал осмотр.

– По предварительным данным, в крови мужчины и женщины обнаружен большой объем этилового спирта. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в ведомстве.

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