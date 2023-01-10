Что не промерзло, то сдует: в Челябинской область экстремальный холод сменит сильный ветер

Холода отступят, но их тут же сменит ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Челябинской области предупреждают о сильном ветре. По прогнозу метеорологов, уже 11 января он при порывах достигнет 18 метров в секунду. Такой ветер легко ломает древесные сучья, против него тяжело идти.

В ночь на 11 января еще будут держаться экстремальные морозы. В низинах температура воздуха может опуститься до -34 градусов. В остальных местах ожидают от -23 до -28.

При этом уже днем в среду потеплеет до -18, -13 градусов.

В четверг 12 января прогнозируют -15, -10 градусов. Несмотря на потепление, ветер не ослабнет. Он будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, но при порывах по-прежнему станет достигать 18 метров в секунду.

Напомним, в Челябинской области с начала недели очень холодно. Из-за этого отложили начало учебной четверти в школах, а в Челябинске закрыли катки.

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