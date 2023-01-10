В школе Копейска выявили случай гепатита А среди учеников

В школе провели дезинфекцию помещений Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Копейске Челябинской области выявили гепатит А у ученика школы №13. В образовательном учреждении обработали все помещения, а также проверили учащихся и персонал. Об этом рассказала замдиректор школы Ирина Евсеенкова в эфире «Копейской телерадиокомпании».

— Заболевший ребенок находился в школе до 23 декабря, а потом ушел на больничный. Заразился школьник в семье, — сообщила Ирина Евсеенкова.

В конце ноября прошлого года в магнитогорской школе №39 выявили вспышку гепатита А. Из-за инфекционного заболевания в двух классах ввели карантин, также проводилась дезинфекция помещений. Детей с согласия родителей вакцинировали препаратом «Хаврикс 720».

Ранее в Челябинске сразу восемь человек госпитализировали с гепатитом А. Оказалось, что все они обедали в кафе на улице Энтузиастов еще до Нового года. Однако первые симптомы заболевания появились у них недавно. Теперь в обстоятельствах инцидента разбираются следователи и сотрудники Роспотребнадзора.

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