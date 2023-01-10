В Челябинске готовят к открытию пять новых детских садов

Фото: мэрия Челябинска
Мэр Челябинска Наталья Котова в своем Телеграм-канале рассказала, что сейчас готовятся к открытию пять детских садов. Причем четыре из них находятся в новых микрорайонах города:
— Детский садик №26 в «Парковом» по ул. Александра Шмакова.
— Детский садик №31 в «Манхеттене» по ул. Героя Яковлева, 11А.
— Детский садик №93 в «Академ-Риверсайд» по ул. Университетская набережная, 77.
— Детский садик №31 в «Манхеттене» по ул. Героя Яковлева, 11А.
Еще один детсад №475 откроется в Тракторозаводском районе по ул. Горького, 25.
Фото: мэрия Челябинска
Фото: мэрия Челябинска
Фото: мэрия Челябинска
Фото: мэрия Челябинска
— Сейчас ведем строительство еще двух садиков в «Парковом», по одному в «Чурилово» и «Парковом-2», — рассказала мэр Челябинска Наталья Котова. — Мы продолжаем обеспечивать детскими садами и школами все новые микрорайоны.
Кроме того, построят два детских садика в 48 микрорайоне. Один из них будет находиться на Краснопольской площадке, другой – в квартале улиц Русакова, Вандышева и Ижевской. Сейчас идет этап проектирования.
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