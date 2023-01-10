В Челябинской области автобус с пассажирами застрял на трассе в аномальный мороз

Водителю автобуса помогли сотрудники ДПС. Фото: ГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области накануне застрял рейсовый автобус. Водитель перевозил десять человек по маршруту «Аша – Кропачева». Добраться в пункт назначения не удалось, так как сломалась тормозная система. Кроме того, ситуацию осложняли аномальные морозы.

На помощь прибыли сотрудники ДПС, которые осуществляли дежурство на трассе. Они пересадили пассажиров в другой попутный автобус, после чего начали помогать водителю с ремонтом. Через два часа неисправность была устранена, и автобус смог успешно продолжить движение.

А в Троицке годовалый ребенок оказался заперт один в машине в 30-градусный мороз. Находясь в детском кресле на переднем сиденье, он случайно заблокировал все двери, когда отец обходил автомобиль. Попасть внутрь мужчина не смог, поэтому пришлось вызывать спасателей. Вместе они смогли разблокировать двери и помочь ребенку.

Кстати, из-за низкой температуры воздуха в Челябинске сегодня отменили сеансы катания на катках во всех парках. Вполне возможно, что ограничения продлят, так как 11 января морозы будут доходить до -34 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru