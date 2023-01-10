Губернатор Челябинской области подарил книгу по биологии школьнице из Озерска

Глава региона подарил девушке книгу по генетике. Фото: Алексей Текслер / Telegram

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил 15-летней Елизавете Налимовой из Озерска книгу по биологии. Как пишет издание «ФедералПресс», письмо от девушки глава региона получил прямо перед Новым годом.

— Девушка написала, что увлекается биологией, и попросила подарить ей нужную книгу по любимому предмету. Пройти мимо такой просьбы я не мог, сегодня встретились, лично передал подарок, — пишет Текслер в своем telegram.

Елизавета уже связала свое будущее с биологией, а если быть точнее с агроэнергетикой. Недавно девушка выиграла всероссийский конкурс по этому направлению. Подаренная книга, кстати, также посвященна генетике.

— Уверен, что впереди у нее успешное будущее. Будет здорово, если в родной Челябинской области. Рад, что у нас в регионе есть такие талантливые дети, — объяснил Текслер.

Кстати, ранее Алексей Текслер принял участие в акции «Елка желаний», в рамках которой подарил велосипед мальчику Марку. Его отец погиб в ходе спецоперации на Донбассе.

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