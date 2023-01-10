В Нагайбакском районе Челябинской области назначили нового начальника полиции

Фото: пресс-служба МВД России по Челябинской области

В Нагайбакском районе Челябинской области назначен новый начальник местного отдела МВД России. Им стал Александр Махновский, который ранее был заместителем главы полиции Еткульского района.

— Нового руководителя выбрали, опирались исключительно на его морально-деловые качества, приобретенный за годы службы профессионализм и способность повести за собой коллектив, — подчеркнул глава регионального МВД Михаил Скоков, который и представил Махновского.

Сам Махновский начинал свою карьеру в полиции с патрульно-постовой службы. Уже оттуда он перешел на работу в подразделениях уголовного розыска, а после некоторое время проработал в аппарате регионального МВД.

Кроме Скокова, на назначении присутствал глава района Иван Сурменев, руководители других силовых структур, а также председатель совета ветеранов Николай Батраев.

Ранее в Челябинской области суд признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями экс-главу ОМВД России по Каслинскому району Романа Войщева и заместителя начальника структурного подразделения отдела полиции Андрея Коренькова.

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