В части домов Челябинска отключат воду, электричество и газ

Дольше всего будут перебои с водоснабжением
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Единая дежурнно-диспетчерская служба Челябинска предупредила о том, что сегодня, 11 января, в некоторых домах города отключат воду, газ и электричества. Публикуем список адресов от ЕДДС.
Так, в домах 16-20Б на улице Комсомольской, 15 и 17 по Барбюса, 22 и 24 на Руставели будут перебои с водоснабжением с 9 до 20 часов.
В домах 73 на Шадринской, 4 на Чехова, 20А на Доватора и 20 на 40-летия Октября будет отключен газ. Работы также начнут в 9, а закончат до 17 часов.
Также в доме 48 по улице Дегтярева отключат электроснабжение. Коммунальные службы будут работать с 9 до 12 часов.
Ранее из-за аварийной канализации в Бакале Челябинской области возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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