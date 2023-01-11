В части домов Челябинска отключат воду, электричество и газ

Дольше всего будут перебои с водоснабжением Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Единая дежурнно-диспетчерская служба Челябинска предупредила о том, что сегодня, 11 января, в некоторых домах города отключат воду, газ и электричества. Публикуем список адресов от ЕДДС.

Так, в домах 16-20Б на улице Комсомольской, 15 и 17 по Барбюса, 22 и 24 на Руставели будут перебои с водоснабжением с 9 до 20 часов.

В домах 73 на Шадринской, 4 на Чехова, 20А на Доватора и 20 на 40-летия Октября будет отключен газ. Работы также начнут в 9, а закончат до 17 часов.

Также в доме 48 по улице Дегтярева отключат электроснабжение. Коммунальные службы будут работать с 9 до 12 часов.

Ранее из-за аварийной канализации в Бакале Челябинской области возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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