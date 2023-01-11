Облепил наркотики пластилином: задержанный полицейскими челябинец попытался проглотить 40 свертков с синтетикой

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Кыштыме задержали мужчину, который прятал наркотики в пакетиках, облепленных пластилином. Мужчина попытался проглотить улики, когда его везли в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инспекторы ДПС осуществляли надзор за дорожным движением, когда получили информацию от коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков. В поисках подозреваемого они ушли на 300 метров вглубь лесного массива от улицы Электролитная. Неподалеку на дороге остановили автомобиль Hyundai. Водитель во время проверки документов попытался убежать, но его задержали.

Мужчину посадили в служебный автомобиль и повезли в отдел полиции. По пути он достал облепленные ярким пластилином свертки, которые попытался съесть. Оперативники сделать ему этого не дали. В ходе обследования свертков они установили, что в них хранились синтетические наркотики – всего 40 штук по 40 граммов каждый.

В ходе дальнейших разбирательств была установлена и личность задержанного. Им оказался 43-летний житель Снежинска, который ранее был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Выяснилось, что синтетику он собирался сбыть через тайники.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

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