Челябинские нацпарки составили портрет среднего туриста

Фото: министерство экологии Челябинской области

Национальный парк «Зигальга» составил портрет среднего туриста в Челябинской области. Сотрудники приурочили это ко дню заповедников и нацпарков, который отмечают в России 11 января.

— Национальный парк, кроме сохранения и изучения природы, занимается ещё и развитием экологического туризма — чтобы люди могли увидеть и восхититься этой красотой и прониклись мыслью о том, что сберечь её — наша общая задача, — цитирует сотрудников нацпарка «Зигальга» издание hornews.com.

Так, среднему туристу 36 лет, он не против покорять вершины «Зигальги», а также посещает нацпарк на три дня в составе тургруппы. Наиболее популярный маршрут — от села Тюлюк до горы Поперечная.

Всего же в прошлом 2022 году нацпарк посетило свыше 13 тысяч человек. Среди них не только челябинцы, но и москвичи, петербуржцы и новосибирцы.

Ранее стало известно, что в Челябинске стартовал прием заявок на благоустройство дворов в 2024 году. Горожане могут сами предложить, какие места следует привести в порядок в первую очередь.

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