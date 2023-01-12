УФАС запретили дискредитацию умных домофонов в Магнитогорске

Фото: пресс-служба Интерсвязи

УФАС Челябинской области пресекли распространение в Магнитогорске листовок, которые дискредитируют умные домофоны. Они были выполнены как платежные документы и разосланы местным жителям.

— Берегитесь, это мошенники! Домофон не должен быть умным. Домофон с камерой — контроль за частной жизнью! Лично мне вся эта затея с умными домофонами не нравится, — указано в тексте листовок.

В УФАС заметили, что эти «квитанции» распространяла некая общественная организация «Народный контроль Народного хозяйства». Ей выдали предупреждение из-за того, что текст листовок может нанести ущерб деловой репутации или даже причинить убытки конкурентам.

Ранее УФАС Челябинской области заподозрил в картельном сговоре крупных поставщиков лекарств. Речь идет о компаниях «Рифарм М», «Фармсклад», «Портер» и «А-Фарм».

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