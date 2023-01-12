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НовостиПроисшествия12 января 2023 4:26

Водитель в больнице: в Челябинской области автомобиль разогнался и врезался в столб

В Миассе машина на большой скорости врезалась в электроопору
Елена КОЛЧИНА
Фото: ОМВД по Миассу

Фото: ОМВД по Миассу

В Миассе машина столкнулась со столбом. Авария произошла утром 11 января на Тургоякском шоссе.

Как рассказали в ОМВД по Миассу, 54-летний водитель Chevrolet Niva слишком сильно разогнался и не справился с заносом. Машина скатилась с дороги и врезалась в электроопору.

Столкновение прошло по касательной, но борт автомобиля все равно вмяло внутрь, а заднее колесо вывернуло. Водитель получил серьезные травмы, с места происшествия его увезли в больницу.

Ранее в Челябинской области выехавший на встречную полосу грузовик смял легковую машину. Погибла женщина.

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