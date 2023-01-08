Реконструкция трассы М5 Челябинск-Екатеринбург стала одним из ключевых событий ушедшего года

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Одним из ключевых событий для южноуральцев в минувшем 2022 году стало открытие после реконструкции участка трассы М-5 Челябинск-Екатеринбург, в то время как на Среднем Урале была запущена ЕКАД. Об этом пишет канал о жизни региона «Челябушка».

Напомним, старт движению на этих крупных объектах дал российский президент Владимир Путин. Причём сроки реализации удалось существенно сократить: технически запуск произвели на два года раньше планируемого, в том числе за счёт опережающего финансирования.

— Четырёхполосный участок, связывающий Полевской тракт с Челябинском, сооружали с 2019 года силами трёх застройщиков на деньги федерального и регионального бюджетов (более 9 миллиардов рублей) по дорожному нацпроекту. На автостраде обустроили путепровод, эстакады и клеверную развязку, — добавляют авторы канала.

В результате расширения полотна транспортное сообщение между двумя городами значительно улучшилось. Власти считают этот объект важным этапом развития надёжного трансконтинентального маршрута, соединяющего запад и восток страны — трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург.