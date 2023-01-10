Ректором медуниверситета в Челябинске стал специалист из Томска

Фото: пресс-служба ЮУГМУ

К обязанностям руководителя Южноуральского государственного медицинского университета приступил Александр Мирошниченко. Как пишет паблик о событиях в области «Челябушка», в Челябинск специалист прибыл из Томска, где прежде был проректором по учебной работе в СибГМУ. На новом месте коллективу его представили губернатор Алексей Текслер, министр здравоохранения региона Агата Ткачёва и замглавы федерального Минздрава Татьяна Семёнова.

Мирошниченко — финалист трека по здравоохранению в конкурсе управленцев «Лидеры России» (флагман-проект президентской платформы «Россия — страна возможностей). Он также состоит в резерве программы развития науки и технологий, окончил школу ректоров «Сколково» и получил аттестацию эксперта Рособрнадзора.

Приступая к обязанностям, Мирошниченко выразил надежду, что вузу предстоит вырасти из просто значимого университета в лидера своей сферы, куда будет стремиться талантливая молодёжь, впоследствии способная обеспечить кадрами и качественными услугами медицину в Челябинской области, в частности — труднодоступные районы.