В челябинском ТРК «Таганай» открыли концертный зал на 2,4 тысячи мест

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске начал работу концертный зал в ТРК «Таганай» на улице Труда.

—Зал спроектирован и построен согласно строгим требованиям архитектурной акустики, — сообщили в мэрии города.

Фото: администрация Челябинска

Площадь сцены — 400 квадратным метров. За выступлениями артистов одновременно могут следить 2,4 тыс. зрителей. В зале установлено световое и звуковое оборудование, за сценой есть также большой медиаэкран.

Челябинцы уже испытали новый зал на практике. В начале января в нем состоялось шоу кавер-группы Radio Queen.

Фото: администрация Челябинска

В новом зале анонсировано еще два концерта — оба должны состояться весной. На март намечены выступления Александра Серова и Pink Floyd Simphony Tribute Show.

Напомним, «Таганай» изначально проектировали как конгресс-холл. В здании должны были проходить встречи во время саммитов ШОС и БРИКС. Но после отмены саммитов из постройки решили сделать торгово-развлекательный комплекс. Его открыли весной 2022 года. Сейчас в ТРК работают оптика, магазины дверей, строительных товаров, мебели и одежды.

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