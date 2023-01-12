В Магнитогорске запустили маршрутку от железнодорожного вокзала до аэропорта

Фото: мэрия Магнитогорска

В Магнитогорске начал курсировать автобус, который перевозит пассажиров от железнодорожного вокзала до аэропорта. Рейсы предусмотрены также и в обратном направлении. Об этом сообщили в городской администрации.

От железнодорожного вокзала автобус начинает маршрут в следующие часы: 4:00, 10:50, 16:15, 21:30. Путь до конечной цели будет пролегать через проспект Карла Маркса, улицы Грязнова, Оранжерейная, Лесопарковая и Зеленая.

В обратном направлении автобус будет ехать до железнодорожного вокзала немного по другому маршруту. Пассажиров повезут через улицы Зеленая, Санаторная (ТЦ «Радуга вкуса», Советская, Галиуллина, Доменщиков, Зеленый лог и проспект Карла Маркса. Время отправления автобуса из аэропорта: 6:05, 13:10, 18:35, 00:10.

Остановки по пути для пассажиров возможны, однако они делаются в соответствии с правилами безопасности дорожного движения. Уточнить информацию о графике отправки автобуса можно в диспетчерской по следующему номеру телефона: 8 (963) 094-36-27.

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