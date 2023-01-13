Челябинск и Сургут свяжет новый авиамаршрут

Стоимость билета стартует от 2540 рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авиакомпания Utair запускает новый авиарейс, который свяжет Челябинск и Сургут. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика в своих социальных сетях.

— Связываем Сибирь и Урал. В новом году запустили новый рейс Сургут — Челябинск. Улететь можно по средам и воскресеньям, — указано в сообщении.

Так, из Сургута самолеты будут вылетать в 13:10, а из Челябинска — в 16:50. Цены на билеты стартуют от 2540 рублей. Добраться из Сибири на Урал или наоборот можно будет чуть меньше, чем за 3 часа.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске начал курсировать автобус, который перевозит пассажиров от железнодорожного вокзала до аэропорта. Рейсы предусмотрены также и в обратном направлении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.