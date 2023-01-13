«Сказали, что маму посадят в тюрьму»: аферисты отобрали 57 тысяч рублей у школьницы в Челябинской области

Мошенники запугивали 11-летнюю девочку по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области мошенники похитили все сбережения у матери и ее дочки-школьницы. Пострадали жительницы поселка Янгельский Агаповского района.

На телефон 11-летней девочки прислали сообщение о том, что она якобы выиграла крупную сумму денег. Чтобы получить приз, требовалось указать данные банковской карты.

Ничего не сказав матери, девочка переслала данные карты. Мошенники не сумели списать деньги и снова связались со школьницей.

— Злоумышленники стали писать девочке, что нужно сообщить данные другой карты, иначе они обратиться в правоохранительные органы, и маму отправят в тюрьму, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Перепуганная дочь сначала выслала аферистам номер телефона матери, а затем назвала коды из пришедших на него сообщений. Благодаря этому преступники смогли войти в банковский личный кабинет женщины и присвоить все ее сбережения— 57 тыс. рублей.

Обнаружив, что случилось, 45-летняя жительница поселка обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело и пытаются отыскать мошенников.

Напомним, в Челябинской области мошенники прибегли к новому способу обмана. Теперь они требуют денег, притворяясь судебными приставами.

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