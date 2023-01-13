Дороги Челябинской области на выходных накроет метелями

Порывы ветра на выходных дойдут до 20 м/c Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных в Челябинской области ожидаются метели и сильный ветер. Региональный Миндотранс усилит патрулирование на трассах. Спецтехника подрядных организаций будет круглосуточно расчищать проезжую часть и обочины от снега.

— В регионе с 20.00 13 января до 20.00 15 января погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными из-за усиления ветра до 18-20 м/с и образования на дорогах снежных заносов, — предупредили в челябинском Миндортранс.

В случае непредвиденных ситуаций для автомобилистов работает телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса: 8-351-237-88-92. Также сообщения можно отправлять на Viber: 8-902-868-50-81.

Ранее неизвестный мужчина с ножом перепугал автомобилистов на трассе М-5. Дебошир был одет не по-зимнему и кидался на проезжающие мимо машины. Очевидцы засняли этот момент на видео.

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