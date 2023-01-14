В Челябинской области назначили нового замминистра строительства

Фото: Алексей Текслер / Telegram

Губернатор Алексей Текслер назначил нового замминстра строительства региона. Согласно постановлению с подписью главы региона, ей стала Ирина Балашова.

— Назначить Балашову Ирину Сергеевну замминистра — начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, — указано в документе на сайте официальной правовой информации.

Ранее Балашова работала заместителем начальника управления капитального строительства администрации Челябинска. Сейчас ей назначен испытательный срок на три месяца.

Ранее стало известно, что проект строительства физкультурно-спортивного комплекса по тхэквондо на северо-западе Челябинска получил положительное заключение государственной экспертизы. Данные об этом опубликованы в едином госреестре заключений.

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