Блогер из Челябинской области Дмитрий Масленников признался, из-за чего попал в больницу

Дмитрий Масленников
Фото: Даниил ОПАРИН
Известный блогер-выживальщик и телеведущий из Челябинской области Дмитрий Масленников попал в больницу. В СМИ появились сообщения о том, что у него проблемы с сердцем. 13 января Дмитрий Масленнкиов рассказал в своем telegram-канале, что с ним произошло.
Блогер подтвердил, что несколько дней назад его госпитализировали, но сообщил, что сейчас находится дома.
— Причиной всего этого стало то, что в 18 лет я перенес операцию на сердце, — объяснил Дмитрий Масленников.
По его словам, операция не прошла бесследно: иногда случаются приступы тахикардии.
— Они крайне редки, — рассказал блогер. — Сердце запускается и бьется с очень высоким пульсом. Обычно я знаю, как это успокоить, но иногда не получается, как это и произошло несколько дней назад.
Дмитрий Масленников вызвал скорую. Его увезли в больницу и там оказали помощь.
— Буквально на следующий день я вышел абсолютно здоровым человеком, — заявил Дмитрий Масленников. — Давайте не мусолить эту тему, потому что она важна для моей семьи.
Напомним, Дмитрий Масленников — уроженец Усть-Катава. Еще в детстве он переехал с семьей в Москву. В 2014 стал блогером, приобрел популярность благодаря мистическим видео, снимал ролики в заброшенных зданиях. Позже он появился в клипе Ольги Бузовой и DAVA, рассказывал о своей биографии на «Первом канале», участвовал в шоу «Последний герой», стал телеведущим.
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