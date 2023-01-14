Блогер из Челябинской области Дмитрий Масленников признался, из-за чего попал в больницу

Дмитрий Масленников Фото: Даниил ОПАРИН

Известный блогер-выживальщик и телеведущий из Челябинской области Дмитрий Масленников попал в больницу. В СМИ появились сообщения о том, что у него проблемы с сердцем. 13 января Дмитрий Масленнкиов рассказал в своем telegram-канале, что с ним произошло.

Блогер подтвердил, что несколько дней назад его госпитализировали, но сообщил, что сейчас находится дома.

— Причиной всего этого стало то, что в 18 лет я перенес операцию на сердце, — объяснил Дмитрий Масленников.

По его словам, операция не прошла бесследно: иногда случаются приступы тахикардии.

— Они крайне редки, — рассказал блогер. — Сердце запускается и бьется с очень высоким пульсом. Обычно я знаю, как это успокоить, но иногда не получается, как это и произошло несколько дней назад.

Дмитрий Масленников вызвал скорую. Его увезли в больницу и там оказали помощь.

— Буквально на следующий день я вышел абсолютно здоровым человеком, — заявил Дмитрий Масленников. — Давайте не мусолить эту тему, потому что она важна для моей семьи.

Напомним, Дмитрий Масленников — уроженец Усть-Катава. Еще в детстве он переехал с семьей в Москву. В 2014 стал блогером, приобрел популярность благодаря мистическим видео, снимал ролики в заброшенных зданиях. Позже он появился в клипе Ольги Бузовой и DAVA, рассказывал о своей биографии на «Первом канале», участвовал в шоу «Последний герой», стал телеведущим.

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