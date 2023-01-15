На перекрестке в центре Челябинска произошла авария с участием такси

По предварительной информации обошлось без пострадавших. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Авария на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной произошла днем 14 января с участием такси. У машины снесло бампер, другой водителей врезался в ограждение.

Как сообщает КП-Челябинск очевидец, на место прибыли пожарная машина, скорая и сотрудники ГИБДД. На фото видно, что водителю понадобилась помощь спасателей. Однако в пресс-службе ГУ МВД уточнили, что по предварительной информации пострадавших нет, водителей отправили на пункт оформления ДТП для дальнейшего разбирательства.

— Сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло 14 января с участием автомобилей "Киа Сид" и "Шкода Рапид", — сообщили в МВД.

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